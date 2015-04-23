Необходимо сверстать макет (во вложении основной макет + есть еще несколько всплывающих форм) Требования: - ie 9+ , все последние браузеры (chrome, ff, opera, safari) + нужно что бы ничего не ...
Доработка сайта. Перенос на новый домен. Переверстка шапки.
1. Перенести сайт metroskop.ru/ под новый домен на этом же сервере
2. Внести небольшие изменения в шапку согласно приложенного JPG (PSD по слоям будет предоставлен)
Баннер в шапке кликабелен, ведет на стр каталога объектов по фильтрам Жилая/Кипр
3. «Объекты» из меню в шапке перенести в горизонтальное меню под шапкой, в выпадающем подменю категорий в Объекты поменять местами: За рубежом сделать первым вместо последнего. То же самое в нижнем (дублирующем) меню
4. Все выпадающие подменю в шапке сделать не вправо, как сейчас, а вниз от Категории (т.к. меню будет сдвинуто вправо, то выпадающее вправо подменю будет не помещаться в ширину 1024)
5. В Категории Спец. предложения переименовать подкатегории: Частным лицам в Частным клиентам; Организациям в Корпоративным клиентам. То же самое в нижнем (дублирующем) меню
6. Для Контакты добавить ниже уже существующих Москва и С-Петербург подкатегории и страницы: Россия, Украина, Европа. То же самое в нижнем (дублирующем) меню. На этих стр. вставить формы отправки сообщений, как на существующих стр. Контакты. При отправке сообщений в письме должно отображаться с какой стр. отправлено сообщение.
7. Горизонтальное меню под шапкой переставить в следующем порядке:
Объекты Избранное Он-лайн заказ Поиск по метро Поиск по ID Он-лайн консультант
8. Для форм отправки Он-лайн консультант Он-лайн заказ и все подкатегории Контакты сменить капчу на более удобную и с иконкой рецикла текста проверки (2 стрелочки по кругу), прописать везде почту для приема заявок [email protected]
9. В категории За рубежом исправить ошибку в отображении подкатегорий Жилая Коммерческая Загородная при добавлении объектов. Сейчас при присвоении категории Коммерческая объект отображается в Жилой и т.д. все категории сдвинуты.
10. Внутренние страницы с объектами недвижимости:
- Убрать левый сайдбар на всех конечных страницах объектов недвижимости всех категорий/подкатегорий:
Пример стр. www.metroskop.ru/jilaya-v...
- После убирания левого сайдбара растянуть интерфейс страниц, где убран сайдбар, на всю ширину контентного поля и увеличить в 1,5 раза по диагонали влево, на место освободившееся от сайдбара, поле слайдера галереи для отображения фото на всех страницах объектов типа
- Заменить логотип в вотермарке для галерей (будет предоставлен)
Под текстом вставить форму отправки запроса (как в Контакты с капчей) на данный объект.
В письме должно отображаться со страницы какого объекта отправлен запрос.
11. Поменять название программ в блоке анонсов Программы на главной стр. (будут предоставлены новые названия)
12. Поставить Яндекс.метрику, заменить в футере код счетчика LI на новый аналогичный для нового домена, убрать в футере (С)… и Создание сайта…
Все ТЗ расписано подробно, поэтому в откликах ожидается СРАЗУ цена и срок.
Оплата на QIWI, строго по факту, можно поэтапно за каждую часть работ.
PS
Заказ от студии, поэтому время и уровень компетенции исполнителя на этот состав задач заведомо понятны.
Студиям и посредникам нет смысла обращаться, только прямые исполнители.
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