Верстка сайта с возможностью заказа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Здравствуйте.

Необходима качественная и быстра верстка на wordpress.

Макет отправлю в личку - посмотрите, подумайте, скажите.

Необходимо функция заказа (корзины).

Все вопросы пишите здесь. В личку писать не нужно. С радостью отвечу.

С уважением. Евгений

WordPress
10 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Об исполнителе можно сказать следующее: - На связи: с Виталием всегда быстро можно связаться - Опытный: Когда какие то моменты не понятны, он не просто требует с тебя разъяснений, но и сам предлагает варианты решения - Быстро: Исполнитель просто работает...быстро работает От сотрудничества остались благоприятные эмоции. Всегда приятно сотрудничать с ответственными людьми
От работы с Евгением остались только положительные вечатления. Отличная комуникация. Быстро уточнили детали и я мог спокойно дальше работать. Своевременная оплата и интересные проекты. Это всегда радует.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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