Верстка сайта с возможностью заказа

Об исполнителе можно сказать следующее: - На связи: с Виталием всегда быстро можно связаться - Опытный: Когда какие то моменты не понятны, он не просто требует с тебя разъяснений, но и сам предлагает варианты решения - Быстро: Исполнитель просто работает...быстро работает От сотрудничества остались благоприятные эмоции. Всегда приятно сотрудничать с ответственными людьми