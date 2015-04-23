Доработка лендинга на вп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки147 просмотров

Требуется доработать текущий лендинг на wp, а в точности.

Изменить блоки и из расположение в условиях текущего шаблона, заменить внутренности блока - вида убрать картинки с фона, убрать картинки с новостей

Так же требуется добавить внутреннюю страницу, кейсы компании.

Все подробнее написано в описании, крепление

WordPress
10 лет назад
100work
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад

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