Здравствуйте. Необходима качественная и быстра верстка на wordpress. Макет отправлю в личку - посмотрите, подумайте, скажите. Необходимо функция заказа (корзины). Все вопросы ...
Сверстать лендинг
Необходимо сверстать лендинг. Проект вышлю.
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