Помощь в редактировании файла .htaccess

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки176 просмотров

Делаем 301 редирект со старого сайта на новый таким образом:

===

php_flag magic_quotes_gpc Off

AddType text/x-component .htc

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC]

RewriteRule ^([^/]+) $1 [L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_site\.ru

RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.old_site\.ru

RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R]

====

Сам редирект отлично работает на все страницы, однако не работает исключение RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC]

Необходимо что бы запрос old_site.ru/robots.txt сервер отдавал бы ответом 200ок.

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10 лет назад
pips2500
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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