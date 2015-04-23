Верстака лендинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок165 просмотров

Требуется верстальщик для создания многостраничного лендинга. Прототип и подробное ТЗ будет предоставлено кандидату. Макет покажу позже

10 лет назад
olgatrofim
Ольга 
56 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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