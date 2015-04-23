Необходимо сверстать лендинг. Проект вышлю.
Верстака лендинга
Требуется верстальщик для создания многостраничного лендинга. Прототип и подробное ТЗ будет предоставлено кандидату. Макет покажу позже
Заявки фрилансеров
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