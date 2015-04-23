Сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки173 просмотра

Сделать копию сайта на html/php. Сайт с которого нужно сделать копию здесь:

* https://www.thetaxplanning our.com

Он сделан на coldfusion. Доступ к нему потерялся, его ищут, но могут не найти.

Нужно сделать аналогичный, можно использовать тот же дизайн, что на thetaxplanning our.com.

Функционально нужно также сделать чтобы сайт выполнял такие действия:

1. При переходе на домашнюю нужно выводить всплывающее меню с выбором перейти на сайт или заполнить форму для записи на вебинар.

2. При переходе на форму нужно на php сделать работающую форму как показано здесь: https://www.thetaxplanning our.com/index.cfm/seminars/registration. Форма пишет данные, которые заполнил пользователь в базу данных и уведомляет о получении сообщения на емейл.

3. Один раз в день в конце дня форма отправляет список пользователей за день на емейл администратора.

4. Если пользователь выбирает Watch Live Recording Immediatelyб после сабмита формы пользователь переводится на страницу с embedded проигрывателем Vimeo: https://www.thetaxplanning our.com/index.cfm/seminars/archivevideo

5. Если пользователь выбирает Attend Live Webinar, то ему показываются 2 опции для регистрации на вебинар. Они берутся скорее всего с сервиса gotowebinar.com, на котором проводятся вебинары. Эту часть еще уточняем, ее можно не оценивать сейчас.

6. Также есть форма на странице https://www.thetaxplanning our.com/index.cfm/main/learnmore. Ее тоже нужно отправлять админу и в конце дня высылать список всех запросов. Также заполненные данные должны писаться в бд в отдельную таблицу.

Если есть вопросы - пишите. Нужна предварительная оценка. Перед началом работы все уточню и дам возможность обновить оценку если нужно.

HTMLPHP
10 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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