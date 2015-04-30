Переверстать сайт таким образом, чтобы он стал responsive

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок182 просмотра

Нужно переверстать сайт http://www. foodwisegroup .com/ таким образом, чтобы он был responsive и показывался на мобильных устройствах корректно.

На примере страницы http://www. foodwisegroup .com/our_work/our_work_home.html в приложении показаны наброски каким образом нужно переставить блоки на сайте при сокращении ширины страницы в браузере.

Сайт выполнен на html, почти все страницы. Есть несколько страниц на php там где формы. Сайт состоит из около 50 страниц. Используются в основном 2 типа страниц — домашняя и внутренние.

В заявках прошу указывать примерную стоимость работы. Если по оценке есть вопросы — задавайте в личку.

HTMLPHP
10 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

demenko
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
4 дня
Анастасия очень ответственный фрилансер с высокими профессиональными качествами. Выполнила адаптацию сайта под мобильные устройства практически без замечаний. Ряд решений приняла сама, тем самым сэкономив мое время. Рекомендую.
Понравилось работать с Анатолием. Приятный в общении человек, четко поставил задачу и с уважением относится к исполнителю и его работе. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

demenko
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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