Необходимо сверстать лендинг. Проект вышлю.
Переверстать сайт таким образом, чтобы он стал responsive
Нужно переверстать сайт http://www. foodwisegroup .com/ таким образом, чтобы он был responsive и показывался на мобильных устройствах корректно.
На примере страницы http://www. foodwisegroup .com/our_work/our_work_home.html в приложении показаны наброски каким образом нужно переставить блоки на сайте при сокращении ширины страницы в браузере.
Сайт выполнен на html, почти все страницы. Есть несколько страниц на php там где формы. Сайт состоит из около 50 страниц. Используются в основном 2 типа страниц — домашняя и внутренние.
В заявках прошу указывать примерную стоимость работы. Если по оценке есть вопросы — задавайте в личку.
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