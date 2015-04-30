Переверстать сайт таким образом, чтобы он стал responsive

Нужно переверстать сайт http://www. foodwisegroup .com/ таким образом, чтобы он был responsive и показывался на мобильных устройствах корректно.

На примере страницы http://www. foodwisegroup .com/our_work/our_work_home.html в приложении показаны наброски каким образом нужно переставить блоки на сайте при сокращении ширины страницы в браузере.

Сайт выполнен на html, почти все страницы. Есть несколько страниц на php там где формы. Сайт состоит из около 50 страниц. Используются в основном 2 типа страниц — домашняя и внутренние.

В заявках прошу указывать примерную стоимость работы. Если по оценке есть вопросы — задавайте в личку.