- Верстка по PSD-макету (HTML 5, CSS 3, jQuery).
- Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность.
Уникальный JavaScript не пишу, использую готовые скрипты.
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
9 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Анастасия выполнила задание в четко оговоренный срок. Быстрая и четкая коммуникация. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Bootstrap
Отличная верстальщица. Сделала адаптивную верстку и поправила косяки по десктопу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
CSS
Анастасия справилась с задачей за 10 минут, за которую не хотели браться представители "сильного" пола, ссылаясь на 3-х часовые правки "ужасного" кода. Респект за оперативное решение задачи.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Четко поставлена задача, моментальная оплата работы.Рекомендую
$20
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Все просто отлично, учла все замечния!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
Стабильно отличная работа. Это уже второй проект, который я делаю с Анастасией и я все также доволен результатом. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Рекомендую
HTML-верстка
7 отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#457