demenko

Анастасия Петрова demenko

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

- Верстка по PSD-макету (HTML 5, CSS 3,  jQuery).

- Фиксированная, резиновая, адаптивная верстка.

- Кроссбраузерность.

Уникальный JavaScript не пишу, использую готовые скрипты.

Отзывы заказчиков

Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Адаптивный (responsive) CSS для существующего сайта
CSSHTMLJavaScript
Анастасия выполнила задание в четко оговоренный срок. Быстрая и четкая коммуникация. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правки по адаптивной верстке (bootstrap)
Bootstrap
Отличная верстальщица. Сделала адаптивную верстку и поправила косяки по десктопу. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Поправить верстку
CSS
Анастасия справилась с задачей за 10 минут, за которую не хотели браться представители "сильного" пола, ссылаясь на 3-х часовые правки "ужасного" кода. Респект за оперативное решение задачи.
Сотрудничеством довольна. Четко поставлена задача, моментальная оплата работы.Рекомендую
Ответный отзыв
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка старницы под bootstrap
Bootstrap
Все просто отлично, учла все замечния!
Отличный заказчик!Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Переверстать сайт, чтобы он корректно отображался на мобильных устройс
Стабильно отличная работа. Это уже второй проект, который я делаю с Анастасией и я все также доволен результатом. Рекомендую.
Отличный работодатель. Рекомендую
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#457