Переверстать сайт, чтобы он корректно отображался на мобильных устройс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка141 просмотр

Переверстать сайт, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. Подробности в личку.

10 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

demenko
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
Стабильно отличная работа. Это уже второй проект, который я делаю с Анастасией и я все также доволен результатом. Рекомендую.
Отличный работодатель. Рекомендую

Заявки фрилансеров

demenko
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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