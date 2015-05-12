Необходимо сверстать форму на сайт, она располагается в контентной части сайта. весь сайт есть, его верстку предоставлю исполнителю. Ничего особенного просто верстка форма работать не должна просто поля. Нужно сделать срочно, предложения типа 2-3 дня ...
Переверстать сайт, чтобы он корректно отображался на мобильных устройс
Переверстать сайт, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. Подробности в личку.
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