Добрый вечер, Надо сверстать в шаблон wordpress страницу. Верстка адаптивная. Макеты, тз приложены Указывайте, пожалуйста, сроки и вилку стоимости в рублях ...
Видео фон на HTML5 (верстка)
Есть идея использовать такие видео фоны в слайдах https://ru.4game.com/assassins-creed-unity/ .
Если не ошибаюсь это сделать посредством плеера HTML5, но точно не флешь.
Интересует стоимость (размеры и идея фона такая же).
Предпочтение тем исполнителям, которые уже делали подобную работу.
Оплата: wmr, Киви и возможно Приват24
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