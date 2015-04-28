Добрый день. Нужна разработка интернет-магазина на CMS OpenCart. Макеты дизайна предоставляем. Нужна верстка, подключение к CMS, полная работоспособность интернет-магазина и тестовое наполнение сайта. ТЗ проекта в приложенном ...
Доработки сайтов
Требуетя специалист по Вордпресс,
кое-что доделывать во время отпуска разработчика
Незначительные доработки на сайтах, которые периодически возникают
Пишите сразу скайп, там и обсулим!
Заявки фрилансеров
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