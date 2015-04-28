Разработка Интернет-магазина (OpenCart)

$175
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок150 просмотров

Добрый день.

Нужна разработка интернет-магазина на CMS OpenCart.

Макеты дизайна предоставляем.

Нужна верстка, подключение к CMS, полная работоспособность интернет-магазина и тестовое наполнение сайта.

ТЗ проекта в приложенном файле.

Бюджет 4000 грн.

Сроки 2 недели.

Жду Ваших предложений.

Opencart
10 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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