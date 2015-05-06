Верстка лендинга под wordpress

Есть нарисованный шаблон лендинга, нужно его сверстать под wordpress.

Функционал сайта должен быть как на примере ниже.

То есть плавный скролинг и т.д.

http://www.templatemonster.com/demo/53485.html

Пишите сразу в комментариях ваши ценовые предложения, в разумных пределах разумеется.