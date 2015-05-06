Необходимо качественно сверстать и натянуть дизайн на WP. Макеты во вложении. Предлагайте свои цены. На вопросы отвечу в ЛС
Верстка лендинга под wordpress
Есть нарисованный шаблон лендинга, нужно его сверстать под wordpress.
Функционал сайта должен быть как на примере ниже.
То есть плавный скролинг и т.д.
http://www.templatemonster.com/demo/53485.html
Пишите сразу в комментариях ваши ценовые предложения, в разумных пределах разумеется.
Выбранный исполнитель
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