Доброго времени суток. Требуется опытный программист, который сможет в максимально короткие сроки сверстать сайт. Требования к проекту: сайт с основными экскурсиями, возможность отправить заявку, простецкий личный кабинет с историей заявок, логин с помощью соц.сети, календарь(со ...
Создать тему WP из верстки
Нужно создать тему из верстки http://themeforest.net/item/renty-car-rental-booking-html5-template/5800578
Основные требования:
1. верхнее и нижнее меню управляется из wp
2. отдельный шаблон для каждой страницы
3. крайний срок завтра к обеду
4. функционал делать не надо, просто тема и меню
Жду предложений о стоимости
Заявки фрилансеров
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