Создать тему WP из верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки124 просмотра

Нужно создать тему из верстки http://themeforest.net/item/renty-car-rental-booking-html5-template/5800578

Основные требования:

1. верхнее и нижнее меню управляется из wp

2. отдельный шаблон для каждой страницы

3. крайний срок завтра к обеду

4. функционал делать не надо, просто тема и меню

Жду предложений о стоимости

HTMLWordPress
10 лет назад
Xromou
Антон 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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