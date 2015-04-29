Переделать дизайн сайта wordpress в другой цвет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок231 просмотр

Сейчас сайт в белых тонах, нужно переправить в теплые. Предпочтительно желто-красные цвета, допустимы оранжевые, коричневые, черные, работа по большой части над изменением css.

CSSWordPress
10 лет назад
Muhomor
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Виталий выполнил всё быстро, качественно, учёл все пожелания. Рекомендую!
Отлично поработал с Денисом . Денис адекватный заказчик, с оплатой все ок,ждал на нее 30 секунд =).Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад

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