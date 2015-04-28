Привести верстку сайта к mobile-friendly

Нужно верстку страницы http://fortrader.ru/learn/rabota-s-indikatorom-cci-2.html (страница статей) привести к mobile-friendly.

Гугл нас пометил что у нас все плохо http://take.ms/FyFaw .

Вот тут можно вбить страницу и увидеть проблемы https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

так же еще вот информация по mobile-friendly:

http://habrahabr.ru/company/google/blog/243559/

https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/get-started/

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