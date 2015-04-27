Установка плеера на dle

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Добрый день!

Необходимо поправить шаблон dle, а именно:

- поставить видеоплеер с возможноcтью вывода в нем сезонов и серий (например uppod player)

- поправить вывод картинок (в данный момент они выводятся лесенкой)

DLE
10 лет назад
grog1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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