Адаптивная верстка под Joomla 3

Требуется на основе готовых PSD-макетов сделать кросс-браузерные адаптивные шаблоны под Joomla 3. Всего 2 макета общедоступной части (главная и типовая внутренняя) и 4 макета закрытой части. В отдельных файлах указаны все hover'ы для всех макетов.

Прошу обратить внимание на то, что верстка нужна: (а) именно под Joomla 3 (б) адаптивная. Давайте ценить время друг друга.

Джипеги макетов - по запросу в ЛС.