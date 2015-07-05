Адаптивная верстка под Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок213 просмотров

Требуется на основе готовых PSD-макетов сделать кросс-браузерные адаптивные шаблоны под Joomla 3. Всего 2 макета общедоступной части (главная и типовая внутренняя) и 4 макета закрытой части. В отдельных файлах указаны все hover'ы для всех макетов.

Прошу обратить внимание на то, что верстка нужна: (а) именно под Joomla 3 (б) адаптивная. Давайте ценить время друг друга.

Джипеги макетов - по запросу в ЛС.

Joomla
10 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$210
6 дней
Спасибо за проделанную работу.
Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад