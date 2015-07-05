Дизайн верстка страницы описания продукта -не сайт не лендинг Нужен легкий европейский стиль( концепция в стиле iOS6)-все линии и иконки в подобном стиле 15 миниблоков с функциями Например один из ...
Адаптивная верстка под Joomla 3
Требуется на основе готовых PSD-макетов сделать кросс-браузерные адаптивные шаблоны под Joomla 3. Всего 2 макета общедоступной части (главная и типовая внутренняя) и 4 макета закрытой части. В отдельных файлах указаны все hover'ы для всех макетов.
Прошу обратить внимание на то, что верстка нужна: (а) именно под Joomla 3 (б) адаптивная. Давайте ценить время друг друга.
Джипеги макетов - по запросу в ЛС.
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