Верстка адаптивного блока

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок210 просмотров

http://work-at.me -  на главной странице есть блок с 4мя этапами использования агрегатора фриланс проектов. На данный момент она вставлена картинкой, необходимо сверстать картинку с учетом адаптивности.

10 лет назад
A1exko
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров