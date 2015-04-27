Для действующего интернет-магазина нужно сделать адаптивную верстку, попутно внеся некоторые предварительно согласованные изменения. Делаем 4 страницы - главная, страница категории, страница товара, информационная (текстовая страница). Что конкретно нужно сделать ...
Создание шаблона для WP из сайта на WIX
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