Верстка шаблона на bootstrap 3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки149 просмотров

Шаблон в двух вариантах (главная и неглавная) - превью приложено. PSD есть.

Нужна верстка на bootstrap 3.

Верстка адаптивная, должна проходить проверку гугла на мобильность.

Bootstrap
10 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Как всегда отличная работа! Качественно, в срок.
Нравится работать с Денисом. Все отлично и по оплате и хорошие проекты.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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