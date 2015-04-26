Сделать сайт визитку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок275 просмотров

Для магазина эротических товаров (секс шоп) нужно сверстать сайт на 5 страничек, типа визитки. Главная страничка, о нас, акции, колонка новостей, полезные статьи, контакты.

Ждем предложения, и по цене и по выполнению данной работы. Домен www.xxx-spb.com, хост есть

10 лет назад
VitaliySakhno
Виталий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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