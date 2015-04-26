Привет, ребята Нужны доработки на моем сайте-портфолио https://docs.google.com/document/d/1NyEHavWlETABdx8s-iVjAUbmCCxNaGFTj6fhMJOwgo4/edit Распишите, пожалуйста: 1. сколько будет стоить каждый фикс 2. сроки на реализацию 3. условия работы ...
Коректировка верстки
Движок опенкарт. Но править в шаблоне ничего не нужно.
Что необходимо править в коде, пишите – будем вносить в код.
Править ксс можно прямо на серваке.
Все в приложении
В архиве с макеты приложил документ со списком правок. От Вас цена и сроки. Работать нужно начать сейчас. Я на связи буду постоянно
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