Коректировка верстки

Движок опенкарт. Но править в шаблоне ничего не нужно.

Что необходимо править в коде, пишите – будем вносить в код.

Править ксс можно прямо на серваке.

Все в приложении

В архиве с макеты приложил документ со списком правок. От Вас цена и сроки. Работать нужно начать сейчас. Я на связи буду постоянно