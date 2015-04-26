Требуется верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка224 просмотра

Требуется верстальщик для создания сайта визитки компании по продаже нефтепродуктов оптом.

Техническое задание будет выслано отобранным кандидатам. Размещайте свои предложения!

10 лет назад
tim_keed
Тимур 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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