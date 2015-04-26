Требуется верстка

Сделать верстку лендинга для компании занимающейся строительством фундаментов. Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным. Также нужно,чтобы шапка сайта при прокрутке всегда была наверху страницы. Также не обходима возможность удобного редактирования текста и картинок.