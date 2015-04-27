Простая верстка одной странички

Необходима валидная, кроссбраузерная верстка адаптивного шаблона под bootstrap3 для сайта на instanCMS 2 - дизайн есть, тут можно посмотреть макеты https://yadi.sk/d/VNjZs6MCgDrD7 , тут небольшое ТЗ - https://yadi.sk/i/g_KPqARDgEvfp, дополнительное ТЗ по вашему запросу. Нужен хороший специалист ...