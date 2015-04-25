Сверстать лендинг для брендингового агентства

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок155 просмотров

Необходимо сверстать страницу, лендинг для брендингового агентства.

Макет вышлю исполнителю.

Бюджет: 1 500 руб.

10 лет назад
imark
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров