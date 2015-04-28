Заверстать 3 страницы

Есть такой чекер google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ Результат проверки сайта www.1translate.com виден на скриншоте. Задача - по минимуму исправить стили и шаблон так, чтобы тест на совместимость проходился. Мне неважно, как оно будет выглядеть для ...