Требуется сверстать главную страницу для интернет-магазина. Макет во вложении.
Заверстать 3 страницы
Нужно заверстать 3 страницы (во вложении пример)
Моментальная постоплата Сбер, ЯД, ВМ, КИВИ
(комиссия за перевод - за мой счет)
В заявке указывайте бюджет
Студии не рассматриваются
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