Заверстать 3 страницы

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Завершен36 заявок364 просмотра

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Моментальная постоплата Сбер, ЯД, ВМ, КИВИ

(комиссия за перевод - за мой счет)

В заявке указывайте бюджет

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Евгений всё сделал качественно и быстрее, чем я даже планировал. Кроссбраузерно и с хорошим кодом. Постоянно на связи. Супер! Рекомендую!
Работой с Сергей остался доволен,четкая постановка задачи,моментальная оплата,одним словом хороший заказчик. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад