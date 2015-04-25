Верстка лендингов (адаптивная, кроссбраузерная, валидная).

Несколько одностраничников (цена указана за штуку). На один лендинг 2-3 дня. Требуется качественная адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка (собственно такая, какой она и должна быть всегда). На лендингах должны присутствовать эффекты. На первом из них- видеофон, параллакс на одном из 6 экранов, блочная прокрутка.

Макеты готовы, есть и под адаптацию. Тех.задание имеется. Успешный опыт создания подобной верстки- обязателен! Факт участия в работах показанных как портфолио- может быть проверен.

К отклику на проект ОБЯЗАТЕЛЬНО прикреплять примеры работ отвечающие требованиям!

Цена указана за верстку 1го лендинга.

-Оплата по факту.

-Оплата в рублях РФ. 1 лендинг- 5000 руб