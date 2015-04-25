Создание рекламного объявления

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки151 просмотр

Приглашаем графика-дизайнера со знанием основ HTML для создания рекламного объявления с последующей его рассылкой через сервис MailChimp.com.

HTML
10 лет назад
Flamant
Борис 
62 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров