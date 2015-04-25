Вёрстка HTML лендинга интернет-агентства

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок164 просмотра

Нужно будет сверстать страницу в HTML, лендинг для интернет-агентства. Подбираю верстальщика.

Кросс-браузерность и всё такое.

Макет пришлю успешному кандидату.

Бюджет: 1 500 руб.

HTML
10 лет назад
imark
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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