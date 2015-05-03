Доработки на сайте-портфолио

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок713 просмотров

Привет, ребята

Нужны доработки на моем сайте-портфолио

https://docs.google.com/document/d/1NyEHavWlETABdx8s-iVjAUbmCCxNaGFTj6fhMJOwgo4/edit

Распишите, пожалуйста:

1. сколько будет стоить каждый фикс

2. сроки на реализацию

3. условия работы

Если необходимы файлы с сайтом для оценки — постучите в личку, дам ссылку

Спасибо

10 лет назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Понравилось работать, быстренько все сделал так как хотелось :) Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик

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prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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