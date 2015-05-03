Необходимо сверстать сайт с его мобильной версией. На сайте будет калькулятор и блок с карточками товара.
Доработки на сайте-портфолио
Привет, ребята
Нужны доработки на моем сайте-портфолио
https://docs.google.com/document/d/1NyEHavWlETABdx8s-iVjAUbmCCxNaGFTj6fhMJOwgo4/edit
Распишите, пожалуйста:
1. сколько будет стоить каждый фикс
2. сроки на реализацию
3. условия работы
Если необходимы файлы с сайтом для оценки — постучите в личку, дам ссылку
Спасибо
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