Требуется верстка лендинга

$27
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок200 просмотров

Требуется верстальщик лендингов (5-7 экранов), бюджет 1400руб.

Тематика - услуги дизайна интерьера

Кандидатам вышлю подробное тз

10 лет назад
stas_gadelshin
Станислав 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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