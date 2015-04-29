верстка 2 страниц

Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми ...