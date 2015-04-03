Разработка под ключ, доработка/разработка модулей, сопровождение и внедрение

10 лет в веб-разработке. Большой опыт создания CRM систем, модулей, интеграции с API и платежными системами, парсинг сайтов/pdf/xls/xml и др.

Открыт для участия в интересных проектах. Предпочтение отдаю долгосрочным проектам самостоятельно или в команде.

Кто я?

Фрилансер, дизайнер(в прошлом), программист, соискатель ученой степени к.т.н., спортсмен, любящий муж, отец, сын =) Занимаюсь разработкой и сопровождением крупных проектов различной направленности и загруженности.

Каковы мои принципы?

Качественный, продуманный код - это лучше быстрого и не протестированного. Выслушаю, обсудим и предложу лучшее решение поставленной задачи. Сроки выполнения важны, также как и первоночально точное ТЗ. Эстетика не только внешне, но и в коде.

Что я делаю?

В первую очередь я занимаюсь любимым мне делом. Создавал сайты еще тогда, когда в школе был 1 компьютер на класс. Отдаю предпочтения интересным проектам. Постоянным клиентам скидки.

Как я работаю?

Для каждого клиента свой подход. Работаю как за фиксированную ставку, так и почасово. Работаю в команде ваших разработчиков или самостоятельно.

›› Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / Bootstrap / Sass / Less / SVG / Canvas /

›› Сценарии на странице: / JavaScript / jQuery / WebGL / Three.js /

›› Системы управления контентом: / Data Life Engine / WordPress / Joomla / PrestaShop / Ave-CMS / Dolphin CMS /

›› Web-программирование: / PHP / Yii / Yii2 /

Есть запрос - спрашивайте.

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