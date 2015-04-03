Killerkiss

Руслан Killerkiss

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка под ключ, доработка/разработка модулей, сопровождение и внедрение

10 лет в веб-разработке. Большой опыт создания CRM систем, модулей, интеграции с API и платежными системами, парсинг сайтов/pdf/xls/xml и др.

Открыт для участия в интересных проектах.

Предпочтение отдаю долгосрочным проектам самостоятельно или в команде.

Кто я?

Фрилансер, дизайнер(в прошлом), программист, соискатель ученой степени к.т.н., спортсмен, любящий муж, отец, сын =) Занимаюсь разработкой и сопровождением крупных проектов различной направленности и загруженности.

Каковы мои принципы?

Качественный, продуманный код - это лучше быстрого и не протестированного. Выслушаю, обсудим и предложу лучшее решение поставленной задачи. Сроки выполнения важны, также как и первоночально точное ТЗ. Эстетика не только внешне, но и в коде.

Что я делаю?

В первую очередь я занимаюсь любимым мне делом. Создавал сайты еще тогда, когда в школе был 1 компьютер на класс. Отдаю предпочтения интересным проектам. Постоянным клиентам скидки.

Как я работаю?

Для каждого клиента свой подход. Работаю как за фиксированную ставку, так и почасово. Работаю в команде ваших разработчиков или самостоятельно.

›› Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / Bootstrap / Sass / Less / SVG / Canvas /

›› Сценарии на странице: / JavaScript / jQuery / WebGL / Three.js /

›› Системы управления контентом: / Data Life Engine / WordPress / Joomla / PrestaShop / Ave-CMS / Dolphin CMS /

›› Web-программирование: / PHP / Yii / Yii2 /

Есть запрос - спрашивайте.

---------------------------------------------

Часть портфолио - здесь

Отзывы - здесь

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать мобильную версию шаблона для сайта
Всё отлично. Руслан всегда радует качеством работы и приемлемой ценой. Рекомендую!
Все хорошо. Всегда на связи. Четкое задание, на все вопросы всегда отвечает. Рекомендую.
Ответный отзыв
aziza_potilki
Равган 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Лендинга
Очень понравился дизайн. Лучшая работа!
Работал с данным заказчиком уже не первый раз. Оплата сразу. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2 страниц
Все на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Оплата сразу. Замечания по делу. Работаем уже не впервые, рекомендую!
Ответный отзыв
dominic1
Дмитрий 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна сайта
Ответсвтенный и порядочный исполнитель! Работой остался доволен! Рекомендую!
Оплата моментальная. Заказчик пунктуальный, быстрый, четок в своих требованиях. Работа с ним оставила только положительные впечатления! Спасибо =)
Ответный отзыв
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной странички интернет-магазина по схеме.
Отличный исполнитель. Пунктуальность на высшем уровне. Всегда на связи и рад работе. Рекомендую!
Спасибо за работу! Оплата сразу. Коммуникация отличная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов