Интернет-магазин + CRM система учета и контроля.

Разработка CRM системы по дизайну клиента для учета заказов, клиентов, остатков на складе.

- парсинг прайсов поставщиков по прямым ссылкам или авторизации посредством сервиса

- обработка прайсов

- формирование файлов отчетов и статистики

- выполнение автоматических ежедневных серверных задач (cron) для обновления каталога товаров на сайте интернет-магазина

- синхронизация с интернет-магазином на другом движке

- разработка модулей для CMS магазина

- изменение кода CMS под требования магазина

- синхронизация заказов, товаров и клиентов с сайта в CRM

Общее время сотрудничества более 5 лет.