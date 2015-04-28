Разработка дизайна сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок1341 просмотр
#1$100

Здравствуйте,

Необходимо разработать дизайн сайта для компании.

Предпочтений к цветам нет, должен выглядеть серьезно и красочно!

Описание и лого в приложение.

Конкурс расчитан на 7 дней до 28.04.2015.

Жду предложений!

10 лет назад
dominic1
Дмитрий 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Killerkiss
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Ответсвтенный и порядочный исполнитель! Работой остался доволен! Рекомендую!
Оплата моментальная. Заказчик пунктуальный, быстрый, четок в своих требованиях. Работа с ним оставила только положительные впечатления! Спасибо =)

Заявки фрилансеров

Killerkiss
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1