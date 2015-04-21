Создать дизайн лендингпейдж на 3-4 экрана.

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок207 просмотров

Ищу дизайнера для создания дизайна лендинга по продаже аламбиков,это медный самогонный аппарат,изготовленный в Португалии.Нужно создать дизайн на 3-4 экрана.Бюджет 2300 рублей,кандидату будет выслан прототип сайта в мокапе.

10 лет назад
bozdunov
Сергей 
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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