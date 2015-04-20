Дизайн образовательного портала

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть эскиз в Corel портала университета (образец в приложении).

Необходимо усовершенствовать шапку, т.е. поиграть со шрифтом и фоном (добавить может тень). +Добавить здание в шапку, как в приложении на календаре. Сделать несколько вариаций, попробовать цвет шрифта как на календаре (серебристый).

+Иконка фото и под ним для уведомлений, как в боковом меню (прозрачные сделать). Задание актуально до утра 22.04 (сроки продлили).

Задание не особо сложное, поэтому и ганарар в пределах 1000 руб.