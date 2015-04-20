Промо страница

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Закрыт8 заявок160 просмотров

для сайта ковры рф требуется сделать промо страницу по продаже и аренде красных ковровых дорожек.

Страница будет находиться внутри сайта (меню, футер).

Хочется увидеть -

1. большой слайдер вначале страницы, примерно как тут http://clip2net.com/s/3gqAY8v

2. презентабельные, красивые, сочные фотографии красных ковровых дорожек и аксесуаров в контексте торжеств, свадеб.

3. получить исчерпывающую информацию о стоимости и аренде.

От исполнителя - 1. кратоке обоснование цены, возможно пример аналогичный, сколько экранов будет страница или иные качественно-количественные характеристики. 2. наличие скайпа

10 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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