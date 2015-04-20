Перед разработкой дизайна сайта, нужно сделать прототипы основных страниц. Пример прототипа http://mediasimple.ru/files/prot-kzn.png . Таким образом нужно сделать все страницы. Во вложении бриф на дизайн сайта и список страниц (возможно появятся новые страницы). ...
Промо страница
для сайта ковры рф требуется сделать промо страницу по продаже и аренде красных ковровых дорожек.
Страница будет находиться внутри сайта (меню, футер).
Хочется увидеть -
1. большой слайдер вначале страницы, примерно как тут http://clip2net.com/s/3gqAY8v
2. презентабельные, красивые, сочные фотографии красных ковровых дорожек и аксесуаров в контексте торжеств, свадеб.
3. получить исчерпывающую информацию о стоимости и аренде.
От исполнителя - 1. кратоке обоснование цены, возможно пример аналогичный, сколько экранов будет страница или иные качественно-количественные характеристики. 2. наличие скайпа
Заявки фрилансеров
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