Доработка сайта Мир Кальянов (Санкт-Петербург)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок173 просмотра

Web-дизайн, техническое задание:

1. Изменить изображение «шапки» с сайта http://www.alkalyans.ru/ по примеру http://screen.klassman.ru/clip-2015-03-31-16-09-25-04.. сохраняя фирменный стиль сайта Мир Кальянов.

2. Создать полностью дизайн-макет модуля «Конструктор кальяна» по образцу:

http://myahookah.ru/catalog/designer/, с учетом следующих требований:

- если у комплектующих есть характеристика, конструктор предлагает выбрать одну характеристику из списка доступных в наличии.

- В конструкторе ниже картинки краткое описание товара.

- Товарам присваивается метка «Совместимости». Если выбираются несовместимые позиции конструктор их не совмещает, выдает и предлагает подходящие варианты.

10 лет назад
elena_alkalyans
Елена 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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