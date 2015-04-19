Здравствуйте, на сайт www.interesen-mir.ru необходимо подобрать фон (изображение, что-то тематическое). Цена договорная.
Необходим дизайн шапки сайта.
Необходим дизайн шапки сайта http://mastertrg.ru/. Нужно чтобы шапка выглядела "на уровне". Исходные данные для дизайна брать с сайта, в шапку можно добавлять что нужно.
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