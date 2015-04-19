Необходим дизайн шапки сайта.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок156 просмотров

Необходим дизайн шапки сайта http://mastertrg.ru/. Нужно чтобы шапка выглядела "на уровне". Исходные данные для дизайна брать с сайта, в шапку можно добавлять что нужно.

10 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Хорошая работа, быстро, позитивно, профессионально, рекомендую,
Хороший заказчик, рекомендую Евгения к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад