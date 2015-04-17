Дизайн сайта производственной компании

Здравствуйте!

Для сайта производственной компании, специализирующаяся на установке натяжных потолков, окон, ремонте квартир, изготовлении корпусной мебели на заказ (шкафов-купе, кухонь и тд.)

Сайт компании http://stroy-komfort51.ru

Требуется:

1. По предполагаемой структуре разработать дизайн интерфейса с учетом требований юзабилити,

2. Разработка узнаваемого фирменного стиля для всего сайта, если потребуется изменение лого,

3. Дизайн главной страницы + страниц вложений,

4. Разработка и реализация модулей для конверсии (форма заявки, обратный звонок, заказать замер и тд.)

5. Дизайн группы в контакте

В заявке просьба указывать:

1. Стоимость дизайна главной страницы,

2. Стоимость дизайна вложений,

3. Дизайн группы,

3. Если сможете верстать на Modx и в контакте, то стоимость верстки за каждую страницу.

Приветствуется наличие подобных работ в портфолио.

В личку не писать, с исполнителем свяжусь сам.

Всем спасибо!