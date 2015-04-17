Здравствуйте, на сайт www.interesen-mir.ru необходимо подобрать фон (изображение, что-то тематическое). Цена договорная.
Дизайн сайта производственной компании
Здравствуйте!
Для сайта производственной компании, специализирующаяся на установке натяжных потолков, окон, ремонте квартир, изготовлении корпусной мебели на заказ (шкафов-купе, кухонь и тд.)
Сайт компании http://stroy-komfort51.ru
Требуется:
1. По предполагаемой структуре разработать дизайн интерфейса с учетом требований юзабилити,
2. Разработка узнаваемого фирменного стиля для всего сайта, если потребуется изменение лого,
3. Дизайн главной страницы + страниц вложений,
4. Разработка и реализация модулей для конверсии (форма заявки, обратный звонок, заказать замер и тд.)
5. Дизайн группы в контакте
В заявке просьба указывать:
1. Стоимость дизайна главной страницы,
2. Стоимость дизайна вложений,
3. Дизайн группы,
3. Если сможете верстать на Modx и в контакте, то стоимость верстки за каждую страницу.
Приветствуется наличие подобных работ в портфолио.
В личку не писать, с исполнителем свяжусь сам.
Всем спасибо!
Заявки фрилансеров
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