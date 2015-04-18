Требуется очень хороший дизайнер для доработки макета
Очеловечивание дизайна магазина на CS-CART
Есть сайт на CS-CART (точнее на платформе -http://www.merchium.ru/)
Сайт частично наполнен данными
Прошу разработать дизайн 1-ой страницы и страницы с товарами.
Изменений предлагаю вносить — необходимый минимум.
Стиль легкий, светлый.
Т.к. сейчас сайт нормально отрисовывается на мобильных устройствах, и эту возможность крайне важно сохранить.
Если возможна верстка дизайна, то прошу уточнить стоимость под Ваш дизайн. Мне в идеале принять законченную работу.
готов обсуждать бюджет
адрес сайта — www.protectionphone.ru
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