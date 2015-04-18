Очеловечивание дизайна магазина на CS-CART

Есть сайт на CS-CART (точнее на платформе -http://www.merchium.ru/)

Сайт частично наполнен данными

Прошу разработать дизайн 1-ой страницы и страницы с товарами.

Изменений предлагаю вносить — необходимый минимум.

Стиль легкий, светлый.

Т.к. сейчас сайт нормально отрисовывается на мобильных устройствах, и эту возможность крайне важно сохранить.

Если возможна верстка дизайна, то прошу уточнить стоимость под Ваш дизайн. Мне в идеале принять законченную работу.

готов обсуждать бюджет

адрес сайта — www.protectionphone.ru