Дизайн лэндинга на 4-6экранов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка221 просмотр

Нарисовать лэндинг на 4-6 экрана по эскизу. Тематика: доставка обедов. Цветовая гамма зеленый, синий, красный--красивые оттенки. Приветствуются заголовки с большим шрифтом, использование максимум пространства. Особое внимание нужно будет уделить табличке для принятия заказа(пользователь вбивает цифры напротив каждого блюда, чтоб потом нажать кнопку отправить)---основной принцип легкость восприятия, минимализм---разработать несколько вариантов этой таблицы. Эскиз этой тадлички прикрепил. На первый экран разработать баннер с меняющимся фоном(3 слайда). Также требуется разработать логотип, несколько вариантов. Полный эскиз вышлю исполнителю.

10 лет назад
o-cean
Камилл 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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