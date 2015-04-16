Дизайн лэндинга на 4-6экранов

Нарисовать лэндинг на 4-6 экрана по эскизу. Тематика: доставка обедов. Цветовая гамма зеленый, синий, красный--красивые оттенки. Приветствуются заголовки с большим шрифтом, использование максимум пространства. Особое внимание нужно будет уделить табличке для принятия заказа(пользователь вбивает цифры напротив каждого блюда, чтоб потом нажать кнопку отправить)---основной принцип легкость восприятия, минимализм---разработать несколько вариантов этой таблицы. Эскиз этой тадлички прикрепил. На первый экран разработать баннер с меняющимся фоном(3 слайда). Также требуется разработать логотип, несколько вариантов. Полный эскиз вышлю исполнителю.