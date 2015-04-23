Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать 5 вариантов дизайна сайта с небольшими отличиями (цветовая гамма, иконки, шрифты, что-нибудь на ваше усмотрение). Дизайн должен быть выполнен в стиле государственного сайта. Предоставлю примеры. Подробности при обсуждении.
Требуется скопировать дизайн сайта под нас - сделать дизайн псд
Требуется скопировать дизайн сайта под нас
Тематика — продажа недвижимости.
вот пример для подражания
просто скопируйте максимально точно
Пишите свои скайпы
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