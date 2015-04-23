Требуется скопировать дизайн сайта под нас - сделать дизайн псд

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок153 просмотра

Требуется скопировать дизайн сайта под нас

Тематика — продажа недвижимости.

вот пример для подражания

http://www.realtylab.su/

просто скопируйте максимально точно

Пишите свои скайпы

10 лет назад
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Nemec_Vitaliy
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня
Адекватный понимающий человек, приятно работать, понимание с полуслова! Спасибо, продолжаем работать!:)
Сотрудничеством доволен. Алан всегда на связи, и оперативно вносит правки в проект, что не может не радовать......Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nemec_Vitaliy
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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