Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать 5 вариантов дизайна сайта с небольшими отличиями (цветовая гамма, иконки, шрифты, что-нибудь на ваше усмотрение). Дизайн должен быть выполнен в стиле государственного сайта. Предоставлю примеры. Подробности при обсуждении.
Доработка дизайна на сайте Joomla
Нужно переработать дизайн и натянуть его на шаблон. Можно переделать , если потребуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Привет, я — Павел Тепикин, ответственный за дизайн в компании Skyeng, где мы создаем самый эффективный способ изучения английского языка. Я ищу Дизайнера, способного бережно хранить и развивать айдентику компании в ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Приветствую! Необходим дизайн для сайта-визитки мебельной фабрики (корпусная, кухни). Корпусная мебель на заказ. Подробности в обсужденииДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно внести небольшие изменения в дизайн страницы сайта. А именно - переделать одну кнопку, сделать рядом вторую, и оформить простенькую небольшую форму отправки для этой самой кнопки. Вот и всё, если вкратце. ...Завершен10 лет назад
Работа только профессионалов: Необходимо нарисовать дизайн внутренней посадочной страницы (контекстную часть), местами переработать/дописать текст учитывая то, что имеется шапка и подвал сайта, меню авторизации, в которые нельзя вносить изменения. Также надо учесть ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Задача: Сделать дизайн сайта по прототипу + логотип. Сначала делаем дизайн главной страницы, если все ок, переходим к остальным. В конце делаем логотип который будет подходить под дизайн. Все ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Задача: Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов 1й этап - Разработка дизайна главной страницы сайта. более подробная информация и требования - при дальнейшем общении. После ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны ...Завершен10 лет назад
- $75
Требуется доработка дизайна некоторых страниц сайта для компании ООО «Деталь» по уже выполненным макетам. Необходимо выполнить следующие работы: 1. Внутренний шаблон, страница с результатами поиска — ...Завершен10 лет назад