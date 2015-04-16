Графический дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок664 просмотра

Привет, я — Павел Тепикин, ответственный за дизайн в компании Skyeng, где мы создаем самый эффективный способ изучения английского языка.

Я ищу

Дизайнера, способного бережно хранить и развивать айдентику компании в любых местах ее представления в вебе и офлайн.

Предстоит делать

Наша онлайн-школа английского активно набирает обороты (мы стали самыми большими в Европе за два года существования), и как следствие, растет поток разноплановых, имеющих свою графическую составляющую задач в таких направлениях:

- Маркетинг и партнерства (например, с Яндексом, ЖЖ, топовыми мобильными приложениями)

- Бизнес-развитие

- Пиар

- Общение с нашими дорогими клиентами

- Найм новых сотрудников

Примеры задач

- Посадочные страницы для контекста, партнерских программ, маркетинговых проектов (для подписки на рассылку, проекты по лидогенерации, промо-акции).

- Письма-рассылки: для собственного почтового сервиса и для mailchimp.

- Реклама и промо-материалы: баннеры, оформление постов, контекст (системы таргетинга, РСЯ, КМС, медийные сети) и непредсказуемые клевые штуки для партнерок.

- Презентации: для инвесторов, партнерских программ, новых сотрудников, выступлений на конференциях.

- Печатные материалы: бланки документов, визитки, листовки и конверты для промоутеров, сертификаты, подарочные карточки, постеры.

- Социальные сети: оформление групп, контента, инфографика.

- Различные внутренние задачи.

Перечислить все наперед невозможно, всегда возникает что-то новое и будоражащее.

Требования к вам

- Опыт работы графическим дизайнером от 2 лет

- Владение инструментами Photoshop, Illustrator

- Аккуратность, чувство формы, композиции и прекрасного

- Любовь к типографике

Я предлагаю

- Удаленную работу на полный рабочий день

- Интересные нетривиальные задачи

- Молодой, активный коллектив

- Возможность реализовать свой творческий потенциал

- Скидку 50% на услуги школы

- Возможность стать частью компании, совершающей революцию в онлайн-образовании

Рассказ о себе и свое портфолио присылайте мне на почту [email protected].

Лидогенерация
10 лет назад
EOLStudios
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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