Задача: Сделать дизайн сайта по прототипу + логотип. Сначала делаем дизайн главной страницы, если все ок, переходим к остальным. В конце делаем логотип который будет подходить под дизайн. Все ...
Графический дизайнер
Привет, я — Павел Тепикин, ответственный за дизайн в компании Skyeng, где мы создаем самый эффективный способ изучения английского языка.
Я ищу
Дизайнера, способного бережно хранить и развивать айдентику компании в любых местах ее представления в вебе и офлайн.
Предстоит делать
Наша онлайн-школа английского активно набирает обороты (мы стали самыми большими в Европе за два года существования), и как следствие, растет поток разноплановых, имеющих свою графическую составляющую задач в таких направлениях:
- Маркетинг и партнерства (например, с Яндексом, ЖЖ, топовыми мобильными приложениями)
- Бизнес-развитие
- Пиар
- Общение с нашими дорогими клиентами
- Найм новых сотрудников
Примеры задач
- Посадочные страницы для контекста, партнерских программ, маркетинговых проектов (для подписки на рассылку, проекты по лидогенерации, промо-акции).
- Письма-рассылки: для собственного почтового сервиса и для mailchimp.
- Реклама и промо-материалы: баннеры, оформление постов, контекст (системы таргетинга, РСЯ, КМС, медийные сети) и непредсказуемые клевые штуки для партнерок.
- Презентации: для инвесторов, партнерских программ, новых сотрудников, выступлений на конференциях.
- Печатные материалы: бланки документов, визитки, листовки и конверты для промоутеров, сертификаты, подарочные карточки, постеры.
- Социальные сети: оформление групп, контента, инфографика.
- Различные внутренние задачи.
Перечислить все наперед невозможно, всегда возникает что-то новое и будоражащее.
Требования к вам
- Опыт работы графическим дизайнером от 2 лет
- Владение инструментами Photoshop, Illustrator
- Аккуратность, чувство формы, композиции и прекрасного
- Любовь к типографике
Я предлагаю
- Удаленную работу на полный рабочий день
- Интересные нетривиальные задачи
- Молодой, активный коллектив
- Возможность реализовать свой творческий потенциал
- Скидку 50% на услуги школы
- Возможность стать частью компании, совершающей революцию в онлайн-образовании
Рассказ о себе и свое портфолио присылайте мне на почту [email protected].
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