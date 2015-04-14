Изображение для шапки сайта + логотип

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки286 просмотров

Добрый день Уважаемые дизайнеры!

Требуется сделать качественное изображение-образ для шапки сайта + логотип.

Макет сайта и ТЗ во вложении.

Жду от вас заявки с примерами работ.

Благодарю за внимание!

10 лет назад
s2638272
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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