Прорисовать "ленту" и лого фабрик

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки170 просмотров

Необходимо прорисовать ленту фабрик, аналог ленты новинок на любом сайте. А так же сами значки фабрик(около 20-23 шт.), на основе реально существующих(ваш поиск в интернете и корректировка под параметры "ленты"). Аналог ленты и лого фабрики прикреплены. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО В РУБЛЯХ И ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ. ОПЛАТА ПОЭТАПНАЯ.

10 лет назад
Denio
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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