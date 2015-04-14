Прорисовать "ленту" и лого фабрик

Необходимо прорисовать ленту фабрик, аналог ленты новинок на любом сайте. А так же сами значки фабрик(около 20-23 шт.), на основе реально существующих(ваш поиск в интернете и корректировка под параметры "ленты"). Аналог ленты и лого фабрики прикреплены. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО В РУБЛЯХ И ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ. ОПЛАТА ПОЭТАПНАЯ.